Cccp, MusicaRealtà e Schonberg Festival Aperto nella storia reggiana

di Stella Bonfrisco

Dal 23 settembre al 19 novembre a Reggio torna il Festival Aperto: concerti, performance, coreografie, workshop, incontri, mostre, spettacoli, proposti da Fondazione I Teatri con Reggio Parma Festival, titolo ’Algoritmo popolare’.

Apertura del Festival domani (dopo ’Les Josianes’ alle 15 e alle 18 al Parco del Popolo, replica domenica alle 11 e alle 16), alle 20.30 al teatro Valli con ’She هي ElleLei’, di Ginevra Di Marco, con Almar’a Orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo e Orchestra di Piazza Vittorio.

Tra gli appuntamenti, Riccardo Tesi e Banditaliana, con Tosca, faranno conoscere (30 settembre, teatro Ariosto) tesori del ballo liscio.

Due progetti hanno a che fare con la storia di Reggio. Cinquant’anni fa, nel 1973, nasceva MusicaRealtà. Il progetto ’Circus Audienti’ (29 settembre, Cavallerizza) di Fabio Cifariello Ciardi (Icarus vs Muzak diretto da Dario Garegnani) prende quell’esperienza come materiale a cui attingere.

L’anno successivo, 1974, ebbe luogo al teatro Municipale la mostra “Arnold Schoenberg” a cura della Biblioteca di Stato di Vienna, la più grande mai realizzata sul compositore, con 512 pezzi esposti. A Schoenberg è dedicato il progetto Verklaerte Nacht di Viktoria Mullova e Matthew Barley, con il Mullova Ensemble (1 novembre, teatro Ariosto).

Tradizione ebraica e free jazz sono la matrice del progetto New Masada di John Zorn (31 ottobre, teatro Valli). Al Festival Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur – CCCP Fedeli alla linea - si ritroveranno di nuovo su un palco in un Gran Gala Punkettone (21 ottobre, teatro Valli), in concomitanza con la mostra di Palazzo Magnani.

Per la danza ci sono straordinarie compagnie come Anne Teresa De Keersmaeker Rosas (8 ottobre, teatro Valli), Peeping Tom (28 e 29 ottobre), la compagnia Bathsheva (14 ottobre) e Aterballetto.

· Info su www.iteatri.re.it.