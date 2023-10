C’è Agnese Banti con Speaking Cables

Per Festival Aperto, alla Sala Verdi dell’Ariosto, oggi e domani alle 18 va in scena "Speaking Cables", di Agnese Banti: artista sonora, musicista, selezionata nella prima edizione del Fondo di supporto creatività emergente, promosso da 12 partner, tra cui la Fondazione I Teatri. La ricerca compositiva di Agnese Banti si ispira a Samuel Beckett e John Cage, alternando monologhi, cori, dialoghi e silenzi grazie a una coreografia che mostra gli altoparlanti non solo come dispositivi di diffusione sonora, ma anche come personaggi con cui relazionarsi.