Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accensione riscaldamentoMaltempoNuovi voli RiminiAggressione a BolognaSagre d'autunnoElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaC’è anche San Polo che chiede un cambio di passo: "Con il tram nascerebbe un servizio di prossimità"
28 set 2025
FRANCESCA CHILLONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. C’è anche San Polo che chiede un cambio di passo: "Con il tram nascerebbe un servizio di prossimità"

C’è anche San Polo che chiede un cambio di passo: "Con il tram nascerebbe un servizio di prossimità"

Il primo cittadino Palù: "Si deve arrivare a un aumento progressivo delle corse, per diversificare gli stop"

Il primo cittadino Palù: "Si deve arrivare a un aumento progressivo delle corse, per diversificare gli stop"

Il primo cittadino Palù: "Si deve arrivare a un aumento progressivo delle corse, per diversificare gli stop"

Per approfondire:

"Come sindaci chiediamo innanzitutto che si guardi alla mobilità dei cittadini e al Tpl in modo complessivo su tutta la Val d’Enza e sul bacino di riferimento della Reggio-Ciano. Pensiamo che la Reggio-Ciano e le linee regionali possano arrivare a costituire un elemento strategico del sistema di trasporto locale e nelle abitudini di spostamento dei nostri cittadini". Lo afferma Franco Palù, sindaco di San Polo e delegato dall’Unione dei Comuni alla mobilità. Palù ricorda "il percorso lungo ma fruttuoso compiuto negli anni in ottica di collaborazione ed ascolto istituzionale che a partire da un’ipotesi di chiusura della linea ci ha consegnato oggi un servizio completamente elettrificato con vetture nuove e una prospettiva importante. Permangono criticità che stiamo affrontando insieme Regione, Fer per le tecnologie e Tper per il servizio".

Ma ci sono le risorse per migliorare? La risposta è sì. "Esiste un budget per gli interventi sulle linee regionali in capo a Fer. Noi contribuiamo alla individuazione delle criticità e a mantenere alta l’attenzione su quegli interventi che i cittadini ci segnalano come necessari. Da sottolineare che sui trasporti pubblici il Governo ad oggi non ha saputo mettere in campo un piano di investimenti strutturali capaci di sostenere i territori. Questo ci penalizza". Sintonia con l’assessora Bonvicini di Reggio, che ha auspicato l’aumento delle fermate e riapertura di passaggi a livello. "Condividiamo la richiesta - afferma Palù - alla luce della funzione che Reggio-Ciano ha assunto nel tempo: un servizio di prossimità. Potrebbe ben integrarsi con la necessità di arrivare ad un aumento progressivo del numero e della frequenza delle corse che potrebbe permetterci di diversificare le fermate. Ogni scelta deve misurarsi con strategie di area più vasta, ma il bisogno che i nostri cittadini ci portano oggi e che noi rappresentiamo è proprio questo". A Montecchio si trovano i principali servizi sanitari e scolastici della Val d’Enza. Ma i collegamenti non sono ottimali".

f. c.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Trasporti