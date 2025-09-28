C’è anche San Polo che chiede un cambio di passo: "Con il tram nascerebbe un servizio di prossimità"

"Come sindaci chiediamo innanzitutto che si guardi alla mobilità dei cittadini e al Tpl in modo complessivo su tutta la Val d’Enza e sul bacino di riferimento della Reggio-Ciano. Pensiamo che la Reggio-Ciano e le linee regionali possano arrivare a costituire un elemento strategico del sistema di trasporto locale e nelle abitudini di spostamento dei nostri cittadini". Lo afferma Franco Palù, sindaco di San Polo e delegato dall’Unione dei Comuni alla mobilità. Palù ricorda "il percorso lungo ma fruttuoso compiuto negli anni in ottica di collaborazione ed ascolto istituzionale che a partire da un’ipotesi di chiusura della linea ci ha consegnato oggi un servizio completamente elettrificato con vetture nuove e una prospettiva importante. Permangono criticità che stiamo affrontando insieme Regione, Fer per le tecnologie e Tper per il servizio".

Ma ci sono le risorse per migliorare? La risposta è sì. "Esiste un budget per gli interventi sulle linee regionali in capo a Fer. Noi contribuiamo alla individuazione delle criticità e a mantenere alta l’attenzione su quegli interventi che i cittadini ci segnalano come necessari. Da sottolineare che sui trasporti pubblici il Governo ad oggi non ha saputo mettere in campo un piano di investimenti strutturali capaci di sostenere i territori. Questo ci penalizza". Sintonia con l’assessora Bonvicini di Reggio, che ha auspicato l’aumento delle fermate e riapertura di passaggi a livello. "Condividiamo la richiesta - afferma Palù - alla luce della funzione che Reggio-Ciano ha assunto nel tempo: un servizio di prossimità. Potrebbe ben integrarsi con la necessità di arrivare ad un aumento progressivo del numero e della frequenza delle corse che potrebbe permetterci di diversificare le fermate. Ogni scelta deve misurarsi con strategie di area più vasta, ma il bisogno che i nostri cittadini ci portano oggi e che noi rappresentiamo è proprio questo". A Montecchio si trovano i principali servizi sanitari e scolastici della Val d’Enza. Ma i collegamenti non sono ottimali".

