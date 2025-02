’C’è ancora domani’ al teatro Ruggeri

Il cinema sbarca al teatro Ruggeri di Guastalla. Stasera alle 21 viene proiettato il film "C’è ancora domani" con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli, Vinicio Marchioni. Un appuntamento inserito nell’abbonamento alla stagione del Ruggeri, con posti limitati per i non abbonati. Con questo film di successo, al centro anche di forti dibattiti che hanno caratterizzato la sua uscita, la nota attrice Paola Cortellesi ha esordito alla regia con un originale dramedy in bianco e nero ambientato nel Secondo Dopoguerra.