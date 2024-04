"C’è ancora tanta disparità di genere, colpa della misoginia"

Dieci anni dalle quote rosa, eppure la disparità di genere è ancora forte. E a mostrare meno sensibilità sembra essere proprio la politica, che tramite le nomine nelle sue partecipate non raggiunge i livelli di presenza femminile nei cda dei privati. "Colpa di una diffusa misoginia e di rapporti clientelari nelle nomine", non ha paura a scandire Teresa Bellanova, ex ministro del governo Renzi e ieri ospite d’onore assieme alla senatrice Silvia Fregolent di Italia Viva nella sede Cisl per un dibattito dal titolo “Donne, che lavoro!“.

A fare gli onori di casa la segretaria Mariarosa Papaleo, che si è a lungo soffermata sul ruolo fondamentale dei sindacati nell’accompagnare le donne espulse dal luogo di lavoro. L’introduzione della serata invece è stata affidata a Maura Manghi, ex consigliera comunale e presidente provinciale del partito renziano, che ha appena stretto un accordo elettorale col centrosinistra per sostenere il candidato sindaco Marco Massari. Da lei una proposta concreta: "Estendere in tutti i modi il tempo lungo di scuole e asili, per far sì che il lavoro di cura non sia del tutto a carico delle donne lavoratrici".

Fregolent si è invece soffermata a inizio serata sulla tragedia di Suviana, avvertendo del rischio di perdere di vista il valore delle fonti rinnovabili (lei che in Senato si occupa proprio di questo): "Io sono molto preoccupata anche perché l’Italia è l’unico paese che ha messo a gara la gestione dell’idroelettrico. E se entrano i fondi...". La serata è stata moderata da Saverio Migliari del Resto del Carlino.