C’è chi semina chiodi in strada Tante auto con le gomme tagliate

C’è qualcuno che perde accidentalmente chiodi in metallo. O li sparge volontariamente? Accade su alcune strade di Correggio. Segnalazioni arrivano non solo dalla zona della rotonda nei pressi dell’isola ecologica, ma anche da alcune carreggiate tra Correggio e San Martino in Rio. Pure ieri mattina erano diversi gli automobilisti costretti a recarsi dal gommista per poter riparare pneumatici con all’interno conficcati i chiodi metallici. Ma anche nei giorni scorsi pare che si siano verificati episodi simili. Tanto che qualcuno, dopo la riparazione del danno, ha deciso di segnalare la vicenda alle forze dell’ordine, non escludendo che possa esserci qualcuno che dissemina i chiodi proprio per provocare danni e disagi. In tutti i vari casi, anche quelli dei giorni scorsi, il tipo di chiodo risulta essere sempre uguale.