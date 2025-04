"C’è gente poco raccomandabile"

"Il prezzo del biglietto è altissimo se lasci la macchina per poche ore, mentre se la tieni tutto il giorno allora i sei euro ci stanno", racconta Alice Cangioli. "Se lasci l’auto qui tutta la notte è un conto, ma se fai solo due lezioni diventa una spesa inutile".

Cangioli però è tormentata da un’altra questione: "Questo parcheggio non ha una bella nomea: tutti sanno che gira gente poco raccomandabile, ed è una zona che di notte si cerca di evitare - afferma -. Anche solo d’inverno, quando fa buio presto, non mi sento sicura. Più in generale, e questo vale anche per il centro, sembra che la sera non si possa più girare. Ti viene da chiuderti in casa. Io non giro più da sola".