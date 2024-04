C’è il divulgatore Fartade

Domani alle 18 a palazzo Sartoretti di Reggiolo il ciclo ’Autori a Palazzo’ ospita il divulgatore scientifico e scrittore Adrian Fartade, in dialogo per l’occasione con Lara Ferrari, giornalista de il Resto del Carlino. Adrian Fartade ha al suo attivo tre libri pubblicati con Rizzoli: "A piedi nudi su Marte, viaggio nel Sistema Solare interno" (2018), "Su Nettuno piovono diamanti" (2019), e "Come acchiappare un asteroide" (2020). "Apollo Credici", (2021) è frutto della collaborazione con Luca Perri e Leo Ortolani, edito da De Agostini. Attualmente il suo canale YouTube conta oltre 400 mila iscritti. L’evento di domani è a ingresso gratuito.