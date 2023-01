C’è ’Il malato immaginario’

La stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera - ideata e promossa da La Corte Ospitale - riprende stasera alle 20 con "Il malato immaginario – l’ultimo viaggio", della compagnia Stivalaccio Teatro, un brillante adattamento del classico di Molie`re. Il soggetto originale e la regia sono di Marco Zoppello. Sono interpreti Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota e Marco Zoppello. Sette febbraio 1673. La quarta recita de Il malato immaginario e` a rischio, tra i lavoratori del Palais Royal si parla di annullare lo spettacolo, il Maestro non e` dell’umore per andare in scena e gli attori della compagnia se ne tornano a casa. Tocca a Pasquati il disperato tentativo di portare a termine la serata ricorrendo nientemeno che ai vecchi compagni dello Stivale, pregandoli di quest’Ultimo Viaggio. Biglietto intero 14 euro.

Info:www.corteospitale.org