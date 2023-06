C’è il mercato contadino All’Arena i coltivatori colpiti

Un mercato contadino realizzato con prodotti provenienti direttamente dalle aziende colpite dall’alluvione che ha devastato la Romagna. È la splendida iniziativa organizzata da Coldiretti Emilia Romagna, che oggi alla Rcf Arena allestirà il proprio banchetto ‘Campagna amica’ dove sarà possibile acquistare frutta, salumi, succhi, miele, aceto, confetture e formaggi. Un segnale di ripartenza. A cui hanno voluto partecipare nonostante le enormi difficoltà proprio le aziende della Romagna.

È il caso per esempio di Max Fabbri, apicoltore di Ravenna, che ha perso il 30-40% di alveari spazzati via dalla corrente nelle piogge torrenziali del 16-17 maggio scorso.

O ancora, sempre nel ravennate, dell’allevatrice di suini di razza mora romagnola Claudia Buzzegoli; aveva comprato l’azienda 6 mesi fa, e ora dopo le frena ne è rimasta a malapena la metà, potendo continuare solo grazie alla solidarietà dei clienti nell’acquistare immediatamente i pochi prodotti che era riuscita a salvare.

Ancora, i produttori di frutta: Davide Pini e Fabrizo Francisconi producevano rispettivamente fragole, ciliegie, pesche e kiwi, mora, uva e aronia per confetture; ebbene tutte le piante sono state sommerse dal fango, con l’argilla accumulata che potrebbe aver compromesso per sempre i terreni. Ma non mancheranno anche prodotti locali, come quelli del produttore di Parmigiano Reggiano Pierpaolo Fiori, residente nella prima collina reggiana. Il foraggio di scorta del 2022 lo ha aiutato, ma la produzione 2023 risulterà inevitabilmente più scadente sia per quantità che qualità.

"Un importante segnale di speranza e di ripartenza per le nostre aziende messe a durissima prova dalla catastrofe di maggio", ha ribadito il direttore di Coldiretti Emilia Romagna, Marco Allaria Olivieri che parteciperà, inoltre, al programma ‘Italia Loves Romagna - Il Backstage’ condotto da Andrea Delogu in diretta su Raiplay a partire dalle 20.30.

In occasione della diretta si farà il punto della situazione su quanto accaduto alle tante imprese agricole coinvolte con interviste ai già citati produttori Coldiretti alluvionati che racconteranno la loro esperienza e il coraggio di rialzarsi a testimoniare l’importanza dell’evento benefico alla Rcf Arena.

