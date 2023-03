C’è il QuartettOCMantova

La rassegna musicale "Note oltre i confini" stasera è ospitata a Palazzo della Bonifica di Reggio, con una visita guidata alle 19,30 a cura della delegazione locale del Fai. A seguire un aperitivo e concerto del QuartettOCMantova, con Luca Brava e Pierantonio Cazzulani al violino, Klaus Manfrini alla viola, Paolo Peruchetti al violoncello, a eseguire musiche di Mozart (Quartetto per archi in re maggiore K.499 "Hoffmeister") e di Ludving Van Beethoven (Quartetto per archi in mi minore Op 59 N .2). E domenica 26 marzo alle 17 una lezione-concerto a palazzo dei Principi a Correggio.