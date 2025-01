C’è il respiro della Fede nel ’Vento’ del cantautore Mino

Non si ferma la vena artistica di Jacopo Minardi, in arte Mino, cantautore ventinovenne di Barco di Bibbiano. Dopo il singolo ’Due farfalle volano’, Mino ha lanciato sotto l’albero di Natale il suo ultimo brano dal titolo ’Vento’.

Un artista dai tratti poliedrici per la sua capacità di scrivere testi profondi e coinvolgenti grazie alla sua musica che tocca temi universali come la fede e la speranza. "Vento - dice Mino - è un brano che parla di redenzione, marcatamente, spirituale e di come si possa compiere un cammino per ritrovare la fede. Tratta di un uomo che nella sofferenza scorge la luce e capisce che tutto il trascorso va lasciato scorrere, diventando inutile.

Le strofe "e mi sentivo fragile e inutile", "ma poi ho compreso che", descrivono un cambiamento subito nei primi versi. Come il continuo della strofa, che tratta appunto di una rapida salita verso il vento, da cui ci si lascia trasportare, come recita il ritornello. La morale sta nell’importanza della famiglia, nella capacità di diventare uomini e di capire comunque che siamo anime imperfette naufragate in alto mare".

Il brano, distribuito da Virgin Music Group con etichetta Boot Music, si può ascoltare sui maggiori distributori di musica digitale.

Cesare Corbelli