C’è il tributo ai Maneskin

La festa del Pd, al parco Secchia a Villalunga di Casalgrande, stasera prosegue con gli stand della gastronomia, incontri, dibattiti, animazioni. Per gli spettacoli alla Riserva Rossa è in programma il concerto dei Mamaskin, con un tributo ai Maneskin. All’Arena del liscio si balla con Daniela Cavanna, in piazza della Festaprevisto il live de Il Miglio Rosso.