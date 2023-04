C’è la fiera ’Idea Verde’

Torna la fiera "Idea Verde", oggi e domani a Fabbrico, con numerosi eventi di animazione e spettacoli. In piazza Landini esibizioni di gruppi musicali, cantanti, maghi e clown che in un immaginario teatro all’aperto, tra cui danze popolari in costume, colori e ritmi travolgenti a cura dell’Associazione Balliamo nel mondo (oggi pomeriggio) e della scuola Elisir Dance Studio (domani).

Domani alle 18 una sfilata di straordinari abiti ispirati alla natura e realizzati dagli studenti dell’istituto Vallauri di Carpi. A Guastalla, al lido Po, oggi e domani la fiera "Georgica". A Santa Vittoria di Gualtieri gli eventi della fiera Ottava di Pasqua. A Poviglio ci sono le iniziative della tradizione fiera di Aprile.