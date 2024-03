C’è la fila al banchetto del centrodestra: "L’automedica deve tornare al Franchini"

C’era la fila, ieri al mercato settimanale, davanti al banchetto del centrodestra: in un paio d’ore sono state raccolte circa 300 firme per far ritornare l’automedica da Traversetolo al Franchini di Montecchio. "Non può mancare ai cittadini montecchiesi e delle zone limitrofe - afferma il segretario della Lega Antonio Castagneti - Un servizio di primo soccorso che deve essere garantito e deve essere tempestivo". Gli fa eco Antonio Margini, presidente dei meloniani locali, primo proponente della petizione: "I cittadini sono preoccupati. Hanno firmato persone di qualsiasi estrazione politica, perché la salute dei cittadini non ha colore politico, e l’obiettivo comune dovrebbe essere il bene della comunità. Il Franchini ha la fortuna di avere professionisti estremamente validi, a cui va il nostro ringraziamento ed il nostro sostegno, che andrebbero valorizzati potenziando l’ospedale e non svuotandolo. Il Ps anche di notte era un presidio di primo intervento molto importante per le patologie di lieve e media gravita. Ora si aspetta anche 20 minuti per poter parlare con la guardia medica".

Nina Reverberi