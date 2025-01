C’è la finale di curling con le pentole

E’ ricco il programma che, giorno per giorno, porta fino all’Epifania, negli spazi attrezzati tra il tendone coperto e la pista di pattinaggio su ghiaccio in centro a Castelnovo Sotto.

L’area del Pala3emme è animata dagli eventi proposti da Castelsport, vari gruppi locali, vari sponsors e patrocinio del Comune. C’è molta attesa anche per le finali del "torneo intergalattico" di curling, con le pentole a pressione in gara sulla pista di ghiaccio: stasera a Castelnovo Sotto le ultime sfide per accedere alla finale, in programma domani sera.

Oggi dalle 15,30 laboratori creativi di pittura e arte naif, corso di maglia, impagliatura sedie, punto croce, maschere di cartapesta, in serata la cena "Taglieri 6 Bicchieri" con salumi e formaggi by Ruspaggiari & Donelli, focaccia e dolci di Castel Bakery, insieme all’accompagnamento musicale dei "The Saino" (tel. 335-5623600).

Domani colazione con Auser e in serata l’apericena "Barcollon-Ice by Birrino" con dj set musicale (tel. 338-63334860). Sabato 4 gennaio, dalle 15,30 alle 18,30 lo stand "Sapere e Salute: approcci al trauma e alla disostruzione pediatrica" con la Pubblica assistenza.

La sera spazio al "Party Fluo" che prevede la cena con hamburger e piade seguita dalla musica di dj Spaggio e East Stage. (tel. 370-3038028). Domenica 5 gennaio alle 15,30 ci sarà un torneo di burraco, in serata degustazione di vini accompagnati da prodotti tipici abruzzesi e dolci del forno Meli. A seguire Acro Boogie e musica live con i "The BlueMoon Boys" (tel. 0522-682906).

Lunedì 6 gennaio alle 16,30 lo spettacolo per bambini "Una befana sotto stress" dell’associazione Le Rane, oltre a baby dance con Lg Evolution. A seguire "Gnoc frit ed la befana" con la cioccolata calda dell’associazione Meletolè 2019 (tel. 371-3963493).

Antonio Lecci