Valerio Baroncini
Un'eredità da coltivare
ReggioEmilia
CronacaC'è la 'Notte Morricone'. Aterballetto, prove aperte
22 set 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
C’è la ’Notte Morricone’. Aterballetto, prove aperte

· Oggi alle 18 alla Fonderia di Aterballetto, a Reggio, riprendono le prove aperte al pubblico con ’Notte Morricone’ (nella foto) con la presentazione di tre nuovi danzatori della compagnia.

· Stasera alle 21 al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio, la rassegna ’Il cinema ritrovato’ propone il film ’Lo spettro’, girato nel 1963 dal regista Riccardo Freda. Capolavoro gotico, torna a nuova vita in una spettacolare versione restaurata, presentata nella sezione Venezia Classici della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel cast due indimenticabili attori come Barbara Steele e Peter Baldwin: intrappolati in un incubo senza fine, i due vengono perseguitati dalle apparizioni inquietanti dello spettro della vittima...

· Domani alle 16,45 allo Spazio Culturale Orologio, in via Massenet in città, proseguono le letture per bambini con l’evento ’Storie curiose e divertenti’.

· Sempre domani, ma alle 18, alla biblioteca San Pellegrino, in città, è in programma un incontro sulla scrittura come atto creativo e silenzioso, con letture e testimonianze dal laboratorio di scrittura dell’Ausl reggiana.

·Da segnalare inoltre l’ultimo appuntamento del Summer School di Scandiano: domani alle 21 al teatro Boiardo si esibisce l’Orchestra giovanile Florestano del Conservatorio Peri-Merulo di Reggio e Castelnovo Monti.

· Prosegue la fiera di Settembre in centro storico a Cadelbosco Sopra, con eventi anche oggi e domani, nell’ambito di cinque giorni tra appuntamenti istituzionali, mostre, esposizioni, tradizioni del territorio, eccellenze enogastronomiche, il mercato della fiera, spazi sportivi, oltre al luna park per i più giovani.

