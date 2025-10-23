C’è l’affondo di Fratelli d’Italia: "Ora dimissioni: serve trasparenza". Civici: "Fratture tra chi decide"

Ancora una volta Fratelli d’Italia si trova costretta a denunciare il disinteresse e la confusione che regna all’interno della giunta comunale di Reggio in merito alla gestione della cultura cittadina. Il 2 novembre ricorre l’anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, una delle menti più luminose e controverse del Novecento italiano, che in più momenti della sua vita ha intrecciato la sua biografia proprio con il nostro territorio, tra Reggio Emilia e Scandiano. Un legame concreto e significativo, ignorato completamente da chi oggi governa la città". La denuncia è di Lorenzo Melioli, coordinatore cittadino e consigliere comunale di FdI. "Nessun evento, nessuna iniziativa, nessuna parola pubblica da parte dell’amministrazione comunale. Ci chiediamo: com’è possibile che all’interno del Comune non vi sia dialogo tra l’assessore alla cultura e il sindaco? Perché le proposte culturali – incalza Melioli –, specie quelle che riguardano figure simboliche come Pasolini, non vengono considerate né sostenut? Il caso Pasolini è solo l’ultima di una lunga serie di occasioni perse che mettono in evidenza fratture e tensioni tra gli organi della giunta – sottolinea ancora il meloniano – che si traducono in uno scontro strisciante che paralizza ogni progettualità culturale e che danneggia l’immagine di Reggio". "A rendere il quadro ancora più desolante è il fallimento del concorso per il dirigente del settore Cultura – aggiunge il capogruppo Cristian Paglialonga –, con zero idonei su 118 candidati. E ora si parla di affidamenti diretti o nomine fiduciarie ex art. 90 o 110, lasciando più di un sospetto su possibili scorciatoie per assegnare incarichi a figure gradite politicamente. Fratelli d’Italia si chiede come si possa parlare di cultura come leva attrattiva, turistica e identitaria se non c’è una visione, se non c’è coerenza tra sindaco e assessori, se non c’è neppure il rispetto per una figura come Pasolini, per la quale invece il resto della provincia si è mosso con eventi e celebrazioni – conclude Melioli -. Alla luce di questo fallimento è chiaro che sia sempre più necessario riformare completamente l’assessorato alla cultura, chiedendo le dimissioni dell’attuale assessore e aprendo una fase nuova, trasparente, competente e rispettosa della storia culturale di questa città".

All’attacco anche Giovanni Tarquini e Carmine Migale, di Lista Civica per Reggio Emilia e Associazione Reggio Civica. "La nostra lista ritiene ancora una volta sbagliate le scelte dell’amministrazione comunale in merito all’assenza totale di iniziative in ricordo del giornalista e intellettuale, di riconosciute qualità artistiche, Pier Paolo Pasolini. Questa mancanza evidenzia la ormai ben nota frattura tra l’assessore alla Cultura Mietto e il Capo di gabinetto Pedroni – continuano Tarquini e Migale –, il quale, per quanto è dato di sapere, avrebbe espresso un netto rifiuto all’organizzazione di qualsiasi evento commemorativo. Tale decisione appare dettata da motivazioni ideologiche, che evidentemente possono colpire a trecentosessanta gradi, rivelando un atteggiamento negativo soprattutto quando si tratta di cultura. Ricordare figure come Pasolini significa onorare il patrimonio intellettuale e morale della nostra comunità, promuovendo il dialogo e la riflessione che solo la cultura può offrire. Noi, la città – concludono –, chiediamo un cambio di passo che non veda mai la cultura sacrificata a logiche di parte. La mancata nomina del primo dirigente alla Cultura dimostra ancora di più le difficoltà e l’inefficienza di questa amministrazione. Da parte nostra continueremo a vigilare affinché si promuovano iniziative in grado di celebrare le grandi figure del nostro paese, senza censure o esclusioni, evitando derive ideologiche a prescindere dal loro colore".