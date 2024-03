"C’è più consapevolezza nelle nostre industrie" grazie a DiversaMente

Quest’anno Unindustria celebra l’8 marzo con una consapevolezza in più rispetto al passato: l’aver creato il nuovo sportello DiversaMente, che ha dato concretezza ai tanti progetti che, nel tempo, l’associazione ha avviato per promuovere la parità di genere nel mondo del lavoro. La Festa della Donna costituisce un’occasione preziosa per fare il punto sulla condizione femminile e oggi possiamo registrare un progressivo miglioramento dell’occupazione femminile. Questo rende ancora più evidenti però le criticità che ancora devono essere superate. L’Associazione è impegnata nella diffusione del processo di certificazione della parità di genere. "Diverse imprese associate hanno condiviso con noi questo obiettivo – spiega Giorgia Iasoni, consigliera Unindustria – avviando un percorso interno di miglioramento organizzativo volto all’abbattimento di tutti gli stereotipi di genere che rendono spesso difficile alle collaboratrici ottenere i risultati professionali ed economici riservati ai colleghi uomini. Inoltre, collaborando attraverso lo sportello DiversaMente con l’associazione Nondasola, abbiamo realizzato con maggior consapevolezza che il lavoro adeguatamente retribuito è un importante punto di svolta per le donne che si trovano in queste difficili situazioni. Poter ottener successi professionali e poter contare su un salario adeguato permette a molte donne di sottrarsi alle situazioni di violenza e dipendenza affettiva".