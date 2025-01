"C’è tempo fino al 3 per fare obiezioni"

I cittadini contrari all’installazione di nuove antenne di telefonia hanno tempo fino al 3 febbraio per presentare osservazioni contro i progetti dei gestori, consultando il “piano antenne 2025” sul sito del Comune. Ma "nonostante l’amministrazione abbia richiesto il contributo delle Consulte per diffondere capillarmente le informazioni sul piano e sull’iter procedurale, tutto tace". Lo denuncia Sara Beltrami, attivista di Coalizione civica.

"Il tempo per presentare osservazioni sta per scadere e nessuno ha ancora sensibilizzato adeguatamente i cittadini, anche in considerazione della rilevanza del tema per la comunità", rincara Beltrami.

"Se le Consulte, organi completamente volontari, non sono strutturate per sensibilizzare sul tema, allora bisognava trovare altri canali di divulgazione: è fondamentale cercare soluzioni che riducano al minimo l’impatto di queste infrastrutture, anche visivo, e limitare il consumo di suolo".