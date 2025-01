C’è un bomber nel cuore della Regia. È Raimondo, ventenne del Venezia

È Antonio Raimondo il grande obiettivo per l’attacco della Reggiana. Il centravanti è attualmente in Serie A, al Venezia, ma sta trovando pochissimo spazio e il Bologna – club che ne detiene il ‘cartellino’ – vorrebbe mandarlo in prestito in una squadra che possa garantirgli continuità. Classe 2004, prima punta mancina, stoccatore istintivo e in grado di attaccare la profondità, il gioiellino nativo di Ravenna era già stato sul taccuino del direttore sportivo Goretti nell’estate del 2023, ma poi – per ammissione di mister Nesta – "gli preferimmo un giocatore un po’ più esperto anche se mi piaceva moltissimo e adesso ogni volta che gli vedo far gol rosico".

Il riferimento dell’ex mister della Regia era alla stagione ormai conclusa, quando con la maglia della Ternana aveva messo a segno 9 reti in 38 presenze. Un bottino che, unito alle movenze e ad un bagaglio tecnico in costante miglioramento, aveva indotto il Bologna a riportarlo subito a casa per metterlo a disposizione di mister Italiano. L’arrivo sotto le Due Torri di Dallinga e la contemporanea esplosione di Castro avevano però spinto il club felsineo a cederlo in prestito al Venezia, ma fin qui alla corte del tecnico Di Francesco non ha avuto le chance sperate.

Dieci presenze, ma appena 97 minuti di utilizzo complessivo tra campionato e Coppa Italia: troppo poco per completare una maturazione che non può più aspettare. Anche la scorsa estate i dirigenti della Reggiana avevano provato a portarlo al ‘Città del Tricolore’, ma la trattativa – per le dinamiche che vi abbiamo appena esposto – era sostanzialmente tramontata sul nascere.

Adesso invece, a distanza di cinque mesi, sembra esserci stata un’apertura importante da parte del giocatore che ha voglia di sentirsi nuovamente protagonista anche a costo di dover scendere di categoria.

Le manovre di ‘reclutamento – che coinvolgono anche l’ex compagno di squadra come Lorenzo Lucchesi – sono già iniziate e dall’ambiente filtra ottimismo sulla riuscita dell’operazione anche se, com’è comprensibile, non mancano gli avversari. Tra i più agguerriti, in queste ultime ore, ci sono anche Sampdoria e Modena. I blucerchiati – pur avendo una classifica poco brillante (20 punti contro i 24 della Reggiana) - possono giocarsi la carta di un blasone che esercita sempre un certo fascino, mentre il Modena ha nelle ambizioni (playoff con ‘vista’ sulla Serie A) una carta sempre valida per far breccia nelle ambizioni dei giovani in rampa di lancio.

Nonostante ciò, la Reggiana sembra essere favorita nella corsa a questo talento che darebbe alla squadra di Viali tutte quelle caratteristiche necessarie per il salto di qualità in fase di finalizzazione.

Raimondo ha l’X-Factor del bomber, quello che non puoi insegnare e che, per questo, è sempre più difficile da trovare. Con il suo arrivo il club granata piazzerebbe un colpo a quattro stelle in relazione alle possibilità e alle ambizioni della truppa di patron Amadei e del presidente Salerno. Aver cercato di recuperare Okwonkwo dopo la squalifica per doping potrebbe adesso fruttare questo ‘ricambio di ‘favore’ da parte del Bologna che controlla entrambi i giocatori…