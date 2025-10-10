C’è un cedro da salvare: "Messo a rischio dai lavori"

Una zona di rispetto, in realtà, ben poco rispettata sin dall’inizio, quella intorno allo splendido esemplare di albero centenario ’Ami’, che sorge in fronte alla Reggia di Rivalta. E che adesso, a danni fatti, i responsabili si vedono costretti a ricreare. Una storia di bellezza e burocrazia, di riqualificazione e di un errore che sta costando caro.

Al centro della vicenda c’è un magnifico esemplare di Cedro Deodara, uno dei sei alberi monumentali protetti dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e unico nel Comune di Reggio. A soli tre mesi dall’inaugurazione della riqualificazione della Reggi, l’albero è di nuovo al centro dei lavori, stavolta per un ripristino resosi necessario dopo la violazione della sua ‘zona di rispetto’.

Come confermato dal botanico Ugo Pellini, gli interventi di urbanizzazione hanno compromesso la zona intorno all’albero, riempiendola di ghiaia, calcestre e compattando il terreno per l’inserimento di panchine e arredi urbani. Una procedura vietata dalle normative ministeriali. "Quel cedro lì è uno dei sei alberi monumentali protetti dal ministero", osserva Pellini.

Questo ripristino, guidato dagli esperti Giovanni Morelli e Andrea Fontani, sta ora procedendo con la rimozione dei materiali e la posa di nuovo humus. La vicenda solleva legittimi e urgenti interrogativi. I lavori di ripristino avvengono a brevissima distanza dalla fine degli interventi, lasciando intendere un errore di valutazione iniziale.

Tutto ciò pare essere avvenuto nonostante esistesse già un Piano di Gestione finanziato dalla Regione, che prevedeva la creazione di un’area di rispetto. La questione dei costi è inevitabile: sul piano agronomico, perché non sono state rispettate le prescrizioni e le leggi a tutela dell’albero? Chi sosterrà i costi sia della prima urbanizzazione che del successivo ripristino? E, come si chiede giustamente il botanico Pellini, "Non potevano pensarci e realizzarlo prima?"

Gli operai starebbero lavorando per correggere un errore che avrebbe potuto essere evitato, preservando sia l’albero che le risorse pubbliche.