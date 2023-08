C’è un Consiglio che dice no ad Arca: "L’acqua non sia fonte di lucro"

Il consiglio comunale di Bagnolo ha respinto, in modo quasi unanime, la proposta per il via libera alla costituzione della società Arca per la gestione del servizio idrico nel Reggiano per i prossimi anni. Contro la proposta i consiglieri di Alternativa Bagnolo e quelli della maggioranza di Bagnolo Viva. "Un voto che non avrà effetti pratici, visto che altri Comuni hanno votato a favore e che Reggio da solo, con il suo peso in Iren, potrebbe decidere da solo per tutti. E’ tuttavia un voto di significato politico – dice Marco Signori di Alternativa – visto che Bagnolo, fuori dal coro, si distingue nell’assumere una posizione favorevole a una gestione pubblica del servizio idrico che invece, con l’operazione Arca, resta fonte di lucro per soggetti vicini a Iren, alla cui controllata Ireti sarà affidata la gestione. A Bagnolo già otto anni fa il gruppo M5S aveva sostenuto una posizione favorevole all’acqua pubblica. Posizione rigettata dall’allora maggioranza, ora all’opposizione".

Interviene anche il consigliere comunale di Correggio, Giancarlo Setti: "La Corte dei Conti dichiara inammissibile la delibera per la costituzione di Arca, approvata tra l’altro dal consiglio correggese, con il nostro voto contrario. Questa bocciatura conferma le ragioni della nostra contrarietà alla costituzione di Arca. Si apra una discussione pubblica e non si inventino altre soluzioni improvvisate".