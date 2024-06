C’è un drago spaventoso nel parco del Mauriziano

Il programma degli eventi di Restate, oggi a Reggio, alle 18,30 prevede al parco dei Mauriziano, in via Pasteur, l’Onirico Festival, con "Il drago dalle sette teste", spettacolo itinerante a cura di Teatro dell’Orsa con Bernardino Bonzani, Monica Morini (foto), Lucia Donadio, Chiara Ticini, Franco Tanzi, con le musiche originali di Gaetano Nenna e Antonella Talamonti, ricerca alla drammaturgia di Annamaria Gozzi, oggetti di scena di Franco Tanzi. Ingresso con prenotazione obbligatoria: tel. 351-5482101 oppure teatrodellorsa@gmail.com. In caso di maltempo l’evento viene rinviato a data da destinarsi.

• Sempre oggi, ma alle 16,30, va in scena la manifestazione "Bio-Blitz, esploratori della biodiversità" al Giardino di Gabiria di via Cugini, a cura di Ecosapiens e Associazione Gramigna. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-343238.

• Dalle 20 al centro sociale La Mirandola di via Fratelli Bandiera c’è la tradizionale tortellata di San Giovanni (alla sala Diamante in caso di maltempo).

a.le.