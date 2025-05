"C’è un grande vuoto educativo. Servono regole per cambiare rotta"

"Oggi assistiamo alle conseguenze di un grande vuoto educativo fra i ragazzi, che si chiama Etica".

Lo dichiara convinto, durante la conferenza stampa di Internazionale Kids, Enrico Grassi, che con il suo E80 Group insieme a Valorugby ha scelto di essere nuovamente fra i principali sostenitori del festival, un progetto in cui crede fortemente. "Una volta era un problema diffuso nelle grandi megalopoli del pianeta, dal Brasile agli Stati Uniti e oltre, luoghi che ho visitato personalmente, ma ormai questa perdita di valori e mancanza di rispetto e di regole fra le persone si sono diffusi anche a Reggio, fra i giovani e i giovanissimi. Serve un cambiamento di rotta, servono regole, e io credo che lo sport sia uno dei pochissimi collanti rimasti in cui i ragazzi possano riconoscersi".

Il visionario presidente di un’impresa partita decenni fa dalla collina reggiana per andare alla conquista del mondo dà il suo fermo appoggio al festival del giornalismo, perché, spiega, "sostenere il Festival di Internazionale Kids è per noi una scelta coerente con l’impegno quotidiano che portiamo avanti verso i giovani, che sono il vero motore dell’innovazione. Anche quest’anno abbiamo scelto di esserci, come E80 Group e Valorugby, promuovendo incontri e laboratori pensati per avvicinare i bambini e le bambine al mondo dello sport, palestra di vita, ma anche a quello delle emozioni, della scoperta e della relazione con gli altri. Queste attività sono esperienze che stimolano la curiosità e rafforzano valori come il rispetto, la cooperazione e l’ascolto, perché crediamo che investire nelle nuove generazioni sia il modo più autentico e sostenibile per costruire il futuro", ha ribadito nel confermare il proprio sostegno il presidente di E80 Group, Enrico Grassi.

l.m.f.