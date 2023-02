C’è un lupo alla Cavallerizza

Teatro per bambini e famiglie, oggi alle 16 al teatro Cavallerizza a Reggio, nell’ambito della rassegna "Sciroppo di teatro". Va in scena "Caro Lupo" della Drogheria Rebelot, con Nadia Milani. Il titolo dello spettacolo è l’inizio di una lettera dal sapore di fiaba. C’è una piccola casa in mezzo ad un grande bosco. La neve regala alla notte un silenzio sospeso, mentre le stelle abitano un limpido cielo invernale. In quella casetta vecchia e sgangherata, si sono appena trasferiti la mamma, il papà e la piccola Jolie, un bambina con una fervida immaginazione che la porta ad inventare milioni di storie. Le stesse che rendono poco credibili i racconti della bambina.

E al teatro di Bagnolo oggi alle 17 la rassegna per famiglie prosegue con "A spasso col panda. Missione bebè", un film sulle avventure dell’orso Mic Mic e di Oscar.