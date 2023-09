C’è un ’museo all’aria aperta’

Ultimo giorno, oggi in centro a Cadelbosco Sopra, per la Fiera del Fojonco, alla sua diciannovesima edizione. Attive le giostre del luna park, mentre in municipio è stato inaugurato il "Museo all’aria aperta" che evidenzia i "tesori" artistici situati in luogo pubblico.

Tali opere sono state dotate di un QR code che rende visibile un interessante testo che ne illustra tutte le caratteristiche fondamentali come autore, storia, significato.

E proseguono gli eventi di "Ottobre in Rosa", con appuntamenti benefici a favore della lotta ai tumori che colpiscono le donne.

Stasera all’agriturismo Ca’ Bianca a Novellara è in programma una "Cena in rosa" (telefono 346 - 9482879), mentre domani un simile evento si svolge sotto i portici del centro novellarese, in corso Garibaldi, a cura di "Vecchio Borgo".

Per prenotazioni: telefono 0522-652076.

E giovedì è attesa una "Pizzata" in Piazza Borgonuovo (telefono 0522 - 653500).