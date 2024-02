"C’è un pacco per lei". E la derubano

Hanno atteso che i famigliari fossero fuori casa per poi agire. Hanno suonato alla porta dell’abitazione di una pensionata ultraottantenne, residente a Correggio, facendole credere di dover consegnare un pacco premio che doveva essere stato vinto da un suo parente. "Non c’è nulla da pagare, dobbiamo solo consegnare questo pacco", hanno dichiarato i due uomini in tuta da lavoro, simulando la consegna a opera di un corriere. Proprio la rassicurazione di non dover pagare nulla deve aver tratto in inganno la padrona di casa, la quale ha creduto nella buona fede degli sconosciuti.

Uno di loro, una volta entrato, ha chiesto di poter usare il bagno per lavarsi le mani, mentre l’altro è rimasto insieme alla pensionata, col pretesto di fargli firmare il foglio dell’avvenuta consegna. Ma proprio approfittando di quel momento di distrazione della donna, l’altro falso corriere è riuscito a entrare nella camera da letto, arraffando alcuni oggetti in oro per un valore di alcune migliaia di euro, oltre a una somma in contanti di 4-500 euro. Solo poco dopo, quando i due sconosciuti si erano allontanati, l’anziana si è accorta dell’ammanco di ori e denaro, avvisando subito i famigliari. Ma i truffatori erano già fuggiti. In casa è però rimasto il pacchetto consegnato dai ladri-truffatori, ma all’interno non c’era praticamente nulla, se non della carta senza valore e pezzi di ferraglia, forse scarti destinati alla discarica. Resta sempre valido il consiglio di diffidare degli sconosciuti, da non fare entrare in casa.

Antonio Lecci