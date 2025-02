C’è un reggiano che alza la Coppa

Batti Reggio Emilia e poi…Vinci la Coppa Italia. Come in una sorta di ‘rituale’ – poco simpatico per i colori biancorossi – la Unahotels si ritrova ad essere eliminata per la seconda volta consecutiva dalla squadra che poi alza il trofeo. Era successo l’anno scorso con Napoli (in quel caso in semifinale) ed è accaduto nuovamente in questa edizione con Trento che - dopo aver fatto fuori Vitali e compagni - ha prima superato sul filo di lana Trieste e poi ha schiantato Milano.

Una sequenza che non fa che alimentare i rimpianti della Pallacanestro Reggiana che in entrambi i casi aveva sfiorato il successo, mettendo in seria difficoltà i propri avversari. Per metabolizzare al meglio la delusione e ricaricare le batterie in vista del tour de force di marzo (9 partite in 30 giorni tra campionato e ‘Bcl’) coach Priftis ha concesso quattro giorni di riposo ai propri giocatori, ma già oggi si tornerà in palestra per preparare la ‘riscossa’.

Niente amichevoli nel week end, solo tanto lavoro fisico e tecnico per essere al top nei momenti clou della stagione che sono ormai alle porte.

Un reggiano che invece ha potuto festeggiare un successo molto importante è Max Menetti. Lo storico timoniere della ‘Grissin Bon’ sta infatti vivendo una seconda parte di carriera ad altissimo livello come ‘vice’ di Trinchieri allo Zalgiris Kaunas e – dopo le soddisfazioni delle regular season di Eurolega – nel week end è arrivata anche la gioia della Coppa di Lituania.

Lonnie Walker e compagni si sono infatti imposti per 91 a 89 contro il Neptunas e hanno così potuto sollevare il sesto titolo consecutivo in questa kermesse, il secondo per lo staff italiano guidato dal ‘Trinca’. Miglior giocatore dell’incontro Ignas Brazdeikis (20 punti, 5 rimbalzi e 3 assist) anche se i punti nel momento decisivo della partita li ha segnati Syrvidis.

Sempre restando in tema di coppe, ma in questo caso europee, va ricordato che la Pallacanestro Reggiana ha iniziato la vendita dei mini-abbonamenti per il ‘Round of 16’ della ‘Basketball Champions League’. Nel mese di marzo infatti saranno tre gli appuntamenti al PalaBigi, tutti alle ore 20: il 5 con Manresa, gara che avrà probabilmente già il sapore dello ‘spareggio’, il 12 con Tenerife e per finire il 25 marzo con l’Aliaga Petkimspor. I pacchetti possono essere acquistati attraverso il circuito ‘Vivaticket’, allo ‘StoRE’ biancorosso di piazza Prampolini (aperto il martedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) oppure nella sede del club in via Martiri della Bettola 47, ma solamente nei giorni feriali (dalle 10 alle 13).