C’è un ’vivaista abusivo’ nel parco dell’ospedale

Piantare alberi è un bene. E’ un gesto utile e favorevole all’ambiente e alla collettività. Ma occorre farlo rispettando le regole, con adeguate autorizzazioni e senza danneggiare altri spazi verdi per accudire le nuove piantine. A Guastalla c’è una vicenda che da tempo è al centro di polemiche, oltre che di ripetute segnalazioni agli uffici comunali e alle forze dell’ordine.

"Tutto inizia nel 2019 – raccontano alcuni cittadini residenti nel quartiere nell’area ospedaliera, a Pieve di Guastalla – quando si nota un uomo che gira nelle aree verdi mettendo a dimora della piante, su zona pubblica. Inviamo foto illustrative in municipio e veniamo invitati a rivolgersi ai carabinieri forestali. L’uomo pianta, annaffia, fa crescere le piante per poi recuperarle, forse a scopo di lucro. E’ infatti questa la nostra ipotesi. Oltretutto usando suolo pubblico senza autorizzazione".

Il tempo passa, le operazioni di "giardinaggio" continuano tra l’area verde di fronte all’ospedale, all’alboreto Pertini, nella zona di laminazione di via D’Acquisto. Ma nessuno sembra intervenire. "Risulta che la polizia locale abbia identificato l’individuo – aggiungono i cittadini – anche con dei richiami durante le operazioni di piantumazione abusiva. Ma tutto continua a procedere come prima".

I residenti contestano in particolare i continui transiti in auto nell’area verde per raggiungere le piante da annaffiare e da accudire: "Sono evidenti le tracce di pneumatici dell’auto nell’area verde, circolando nel parco anche tra i giochi per i bambini e le piste ciclopedonali".

Antonio Lecci