"C’è una banda che devasta le auto Portano via tutto: danni enormi"

Raid di furti sulle auto: danni ingenti e macchine devastate dopo i colpi messi a segno nelle zone di Casalgrande, Salvaterra e Rubiera. Nei giorni scorsi i ladri hanno agito a Salvaterra nel quartiere in via Giorgione nella zona delle scuole elementari della frazione di Casalgrande: "Nella stessa notte – racconta amareggiato un cittadino derubato – si sono verificati almeno sette-otto colpi. La mia auto era parcheggiata nel cortile recintato. Hanno rotto il vetro e sono così riusciti a compiere il furto per un danno di 20mila euro. Ho scoperto il blitz alla mattina verso le sette. Fortunatamente dispongo di un’assicurazione". Hanno preso fanali, display elettronici, il televisore del navigatore. Con le stesse modalità, dalle informazioni raccolte, hanno depredato altre auto di Salvaterra provocando complessivamente danneggiamenti per circa 15-20mila euro ad ogni proprietario". C’è grande preoccupazione ora tra gli automobilisti dopo questi deplorevoli episodi, avvenuti anche in altri paesi del comprensorio ceramico reggiano.

"I malintenzionati in queste settimane – sottolinea sempre il cittadino di Salvaterra – hanno razziato altre automobili, prendendo apparecchiatura elettronica e i fanali, pure a Casalgrande e Rubiera. Hanno perfino hackerato, come è successo nel mio caso, le telecamere per evitare di riprendere le loro incursioni notturne. Ho presentato, come le altre persone coinvolte, denuncia ai carabinieri. Sono in attesa della riparazione completa per utilizzare nuovamente l’auto".

Il cittadino chiede di "intensificare i controlli per evitare in futuro altre situazioni simili ai danni sempre delle auto in sosta in aree poco trafficate. I responsabili probabilmente appartengono alla stessa banda".

Matteo Barca