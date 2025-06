"C’è una carenza di attività e negozi"

Il giovane studente Osvaldo Adduci ormai è un visitatore sovente della stazione dell’alta velocità: "Sto frequentando un corso magistrale di management e comunicazione d’impresa a Reggio, e ormai ogni due o tre mesi passo da qui. Oggi sto tornando da mia sorella a Roma, ma sono originario della Calabria".

Per Adduci, "i collegamenti per raggiungere la Mediopadana sono semplici da intercettare e anche piuttosto frequenti, io che abito in centro arrivo in dieci minuti col bus. Dal punto di vista architettonico poi è una stazione che quando ci passi la noti. È piccolina, quindi magari non ha i servizi o passatempi che puoi trovare nelle stazioni più grandi. Ma a parte qualche negozietto in più non cambierei nulla".