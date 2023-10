"C’è una donna che invita i bimbi a seguirla"

Allarme sui gruppi social del comprensorio ceramico reggiano per il comportamento di una donna che si sarebbe avvicinata ad alcuni bambini. Grande preoccupazione subito tra i cittadini dopo una segnalazione pubblicata in questi giorni su le pagine Facebook. Un messaggio condiviso da molte persone. Una donna è stata notata nel tardo pomeriggio "al parco di Salvaterra: si avvicinava – si legge nel post – ai bimbi chiedendogli di andare via con lei. Per fortuna i genitori se ne sono accorti, ma purtroppo è riuscita ad andare via. E’ stata segnalata alle forze dell’ordine. Prestate attenzione". La persona è stata descritta come "una donna magrolina con berretto, borsa a tracolla e denti d’oro".

Numerose le persone che hanno poi commentato con apprensione e chiesto ulteriori informazioni sull’episodio.

La polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, da noi interpellata, ha assicurato che eseguirà gli accertamenti del caso.

"Abbiamo ricevuto una segnalazione e faremo i controlli", dicono dalla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia che opera in un vasto territorio di propria competenza. Il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi ieri pomeriggio ha riferito che ha chiesto "alla polizia locale di aumentare le perlustrazioni nell’area in cui è stata segnalata la presenza di questa donna. Al momento – sottolinea il primo cittadino – non abbiamo ulteriori informazioni sull’episodio, ma non possiamo sottovalutare nulla e teniamo quindi alta l’attenzione".

m. b.