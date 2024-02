"C’è una persona sospetta". Sventato furto in appartamento

Intercettato topo di appartamento, denunciato 67enne residente a Bibbiano per tentato furto e possesso di strumenti da scasso. Grazie all’acume di un cittadino e alla velocità di intervento dei carabinieri, l’altra sera a Montecchio è stato sventato una probabile razzia in una abitazione. È accaduto l’altra sera quando al 112 è arrivata la telefonata di un cittadino preoccupato: segnalava di aver osservato aggirarsi nei pressi della sua abitazione uno sconosciuto che si muoveva con fare furtivo e che non vi era nessun motivo della sua presenza lì. La segnalazione veniva passata a un equipaggio della radiomobile dei carabinieri di Reggio e una pattuglia di Cavriago che si recavano subito sul posto. All’arrivo, i militari hanno individuato l’uomo che, vedendoli, ha immediatamente tentato di nascondere dentro ai pantaloni alcuni arnesi. Fermato, identificato e invitato a consegnare quanto aveva occultato, l’uomo ha tirato fuori dagli abiti un piede di porco e una forbice da pota. A questo punto i militari hanno esteso i controlli all’auto dell’uomo, parcheggiata poco lontano: qui hanno scoperto un altro palanchino, un paio di guanti neri, due mini torce e una pinza a pappagallo come quelle che utilizzano meccanici e idraulici. Il 67enne è stato trasferito in caserma e denunciato a piede libero per tentato furto in abitazione e possesso di strumenti da scasso alla Procura diretta dal dottor Calogero Gaetano Paci. Attrezzi sequestrati.