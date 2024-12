C’è una Supernova che brilla a Manhattan

L’arte di una giovane reggiana sbarca alla Loy Luo Gallery a New York, una delle gallerie più prestigiose del distretto artistico di Manhattan, dove per tutto il periodo natalizio restano esposte le opere di Marta Germani, di Guastalla, da sempre appassionata di arte, di mostre e di bellezza visiva. L’incontro con Marisa Bittasi, medico e pittrice guastallese, ha segnato una tappa fondamentale nel percorso artistico di Marta. Così come l’incontro con un altro artista reggiano, Mario Pavesi. I suoi viaggi a Londra e, più recentemente, in California, hanno rappresentato un’evoluzione decisiva nel suo percorso, arricchendo la sua ricerca artistica e portandola a un nuovo livello di consapevolezza. Oggi il suo lavoro riflette una profonda connessione con l’universo e le emozioni del momento.

A New York è esposta la serie "Supernova" composta da quattro opere, che rappresenta il culmine della ricerca pittorica di Marta, una sintesi della sua visione astratta e sensoriale, ispirata dal flusso dell’universo e dalle emozioni fugaci del presente. Utilizzando una tavolozza ricca di tonalità di viola, blu e luci evocative dei tramonti, Marta costruisce paesaggi densi e forme floreali che riflettono il suo profondo legame con i mondi naturali e metafisici.

La sua selezione per questa esposizione prestigiosa conferma il suo ruolo emergente nel panorama artistico contemporaneo internazionale. L’esposizione di New York segna un punto culminante nel percorso artistico della Germani, confermando la sua posizione nel panorama internazionale dell’arte contemporanea.

Antonio Lecci