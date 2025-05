C’è un’altra parte offesa: "subì stessi trattamenti"

L’ipotesi di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina a carico dell’infermiera dall’ospedale Santa Maria Nuova è stata formulata non solo per le presunte condotte tenute verso Paola Ballerini, ma anche verso una seconda tirocinante, residente nella nostra provincia, in Val d’Enza, che figura come parte offesa in una distinta imputazione. Nella relazione sull’autopsia psicologica effettuata da Maria Cristina Meloni, consulente di parte nominata dalla famiglia che ha vagliato la mole di documenti ricondotti alla ragazza morta, si legge: "Gli ultimi scritti di Paola confermano un clima di vessazione e continue umiliazioni, al puntodi paragonare i suoi ultimi colloqui a una sorta di corte marziale. Le conseguenze sulla mente di Paola sono state devastanti e lo stato di disagio profondo. Prima illusa di superare lo stage seppur con un voto basso, poi tradita sa chi pensava potesse aiutarla e a cui aveva indirizzato quelle righe su se stessa mai consegnate fino al dover "accettare di non sapere fare le cose" nella valutazione, il massimo della squalifica della sua persona e dell’umiliazione. In quei giorni si sgretolò il sé di una 21enne insieme all’etica morale in cui credeva". al. cod.