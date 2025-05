"C’è un’atmosfera davvero perfetta"

"Siamo arrivate da Piacenza, è la nostra prima volta Elrow". Monia De Rossi è appena entrata alla RCF Arena assieme a due amiche: "A incuriosirci è stata un po’ la novità e il tipo di ambiente – spiega – anche la musica sapevamo che ci sarebbe piaciuta".

Dell’arena concerti "ne avevamo già sentito parlare – aggiungono – siamo appena arrivate ma la prima impressione è ottima". La questione parcheggi pare non sia stata un particolare problema: "Abbiamo sistemato la macchina non lontano da qui, circa venti minuti a piedi. Diciamo che per un festival di questa portata è più che accettabile".