C’è un’offerta per l’Ems Group

Giorni cruciali per la crisi di Ems Group. Sollecitato da un’interrogazione del consigliere regionale Federico Amico (ER Coraggiosa), l’assessore al Lavoro Vincenzo Colla svela il nome dell’impresa che ha presentato un’offerta vincolante di acquisto per il colosso del packaging nato dalla fusione di varie aziende montecchiesi, e traccia le prossime tappe della trattativa. È la Bottero di Cuneo, leader nella produzione di macchine per la produzione di vetro e partner di Ems.

"L’offerta è stata perfezionata il 26 gennaio consentendo di avviare le procedure per la nascita di una newco - dichiara l’assessore regionale - Il 5 febbraio incontreremo in Regione i vertici della Bottero per affrontare i contenuti dell’accordo sindacale finalizzato alle tutele nella fase di transizione e al riassorbimento di tutto il personale possibile". Ieri invece era in calendario un incontro con l’Agenzia regionale per il lavoro per la domanda congiunta di cassa integrazione straordinaria per "dare sostegno al reddito dei lavoratori in questa fase. Siamo impegnato in un lavoro costante per sostenere Ems". Di particolare rilievo è l’impatto della situazione sull’indotto: oltre 900 fornitori per un giro di affari di oltre 80 milioni. Amico si è dichiarato soddisfatto delle risposte ottenute e ha sottolineato quanto possa "essere complessa la procedura di accompagnamento. Bene l’incontro in Agenzia per prorogare i termini degli ammortizzatori per lo stato di crisi. Seguiremo da molto vicino l’evoluzione della vicenda".

Rispetto alla situazione aziendale, è chiaro: "Non ha crisi di ordinativi ma risente della cattiva gestione di questi ultimi anni. Dalla fusione nel 2018, per volontà del fondo lussemburghese Xenon Private Equity si è arrivati alla grave crisi industriale e finanziaria attuale che ha portato la società ad attivare la procedura negoziata".