C’è Vyni. E scatta il divieto . Il Comune: "No a vetro e lattine"

Musica e vino a volontà, ma con attenzione. Da oggi parte l’evento ’Vyni - Vino e vinili’ nelle piazze di Reggio, ma l’Amministrazione Comunale per l’occasione ha emesso un’ordinanza che vieta "la vendita, il consumo e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o lattine" in tutte le piazze della manifestazione.

Il divieto sarà in vigore dalle ore 17 di oggi fino alle 23 di domani, e riguarderà bar, ristoranti, pub e punti vendita di alimenti e bevande situati nelle piazze Prampolini, San Prospero, Casotti e nelle vie Stradone Vescovado, Della Torre, Luciano Fornaciari, Del Torrazzo, Toschi (da piazza Prampolini fino all’incrocio con via San Carlo), Del Carbone, Arcipretura, Croce Bianca, dei Due Gobbi, Farini, vicolo Sotto Broletto, Giosuè Carducci, Filippo Corridoni, Vittorio Veneto, vicolo Casalecchi, vicolo Scaletta e via Antonio Franzoni. L’obbiettivo, ovviamente, è la tutela "dell’incolumità pubblica, della sicurezza e dell’ordine pubblico".

L’edizione di quest’anno di Vyni Festival vuole rendere il centro un’esperienza entusiasmante da vivere. La line up si svilupperà nel Duomo Stage di piazza Prampolini e nel Leoni Stage di piazza San Prospero, che ospiteranno 25 dj-set in tutto il weekend. Tra gli artisti, l’headliner internazionale Horse Meat Disco da Londra, oltre a Daniele Baldelli (fra i primi deejay italiani della storia), e ancora Dj Spiller, Luca Bernascone, Albi Scotti, Dj Rocca, e tanti altri.