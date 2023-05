Cecati ed ex Gasometro La sosta sarà a pagamento

di Daniele Petrone

Reggio ha un nuovo piano urbano di mobilità sostenibile. Il Pums è stato approvato dal Consiglio Comunale e prevede diversi punti che faranno discutere, come già ieri in Sala del Tricolore. Tra questi, sicuramente la riorganizzazione della sosta: nelle intenzioni e nelle linee guida dell’Amministrazione – anche se, visto che l’anno prossimo si va al voto, sarà poi la futura giunta a decidere se metterlo in atto o meno – c’è la messa a pagamento dei parcheggi Cecati, Gasometro e Polveriera da attuare "nei prossimi cinque anni".

"Provvedimenti che – si legge in premessa nelle slide del piano illustrato dall’assessora di competenza Carlotta Bonvicini, partono dal problema della sproporzione tra crescente domanda di circolazione o sosta nonché la disponibilità di superficie per strade e parcheggi, nei centri urbani si adottano sistemi per sfavorire l’uso dell’auto qualora non sia strettamente necessario. Questi provvedimenti hanno il fine di permette la circolazione e la sosta a chi ne ha veramente bisogno e indirizzare gli altri a soluzioni alternative in termini di itinerari o di scelta modale". I criteri di regolazione della sosta seguiranno "una tariffazione progressiva dell’offerta in relazione alla vicinanza al centro e alla tipologia di utilizzatore; e una forte integrazione con il servizio di trasporto pubblico".

Anche nell’ottica di un possibile inserimento della Ztl in via Roma (ne parliamo a parte), il Comune vorrebbe sfruttare "il parcheggio Gasometro che sarà oggetto di messa a pagamento nella porzione ad oggi aperta al pubblico". Ma va riqualificato, come chiede anche tramite emendamento (bocciato) Coalizione Civica per migliorare la sicurezza, perché oggi è spesso covo di degrado e tossicodipendenti.

Mentre il Cecati – come già previsto in realtà dal precedente Pum 2008 – "sarà messo a pagamento ad eccezione del lato Cimitero, che verrà mantenuto gratuito". Infine la Polveriera "in un’area soggetta a progetti di riqualificazione che vedono interessati i fabbricati dismessi oggi presenti (...) Sono in corso di elaborazione – puntualizza inoltre il Comune – progetti di riqualificazione, compresa la previsione di insediamento del BiciLab".

Nei documenti spunta inoltre anche "la previsione di realizzazione di un nuovo parcheggio del casello autostradale" per evitare che i veicoli – come accade oggi – sostino nei pressi della rotonda d’immissione.