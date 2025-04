"Cecciola baluardo del turismo in Appennino"

Turismo rurale in appennino, il borgo di Cecciola di Ramiseto nell’alta Val d’Enza in comune di Ventasso, insegna come rinascere a nuova vita da situazioni di abbandono. Dopo un primo intervento del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano con l’acquisizione di alcune case storiche, grazie alla lungimiranza dell’imprenditore Marco Sepe che ha visto nelle case vuote del raccolto borgo di Cecciola, nuove opportunità di utilizzo intelligente. Non è sfuggito il particolare che il borgo di Cecciola conserva ancora oggi una serie di peculiarità uniche e tipiche dell’Appennino che meritano di essere scoperte e valorizzate. Marco Sepe ha creduto in questo e da oltre vent’anni, gestisce un’attività turistica nel borgo di Cecciola, opportunamente ristrutturato, dove ospita gruppi numerosi, famiglie intere, scout e aziende, nelle case vacanze autogestite. Con una media di circa 3000 presenze annue su un attività consolidata come punto di riferimento per un turismo a contatto con la natura. Queste strutture turistiche offrono ospitalità in case sistemate con cura, dove i gruppi organizzati possono soggiornare e vivere un’esperienza immersi nella tranquillità del borgo.

"L’impegno è notevole – afferma Marco Sepe – però c’è anche la soddisfazione di vedere che i nostri ospiti apprezzano questi luoghi: siamo nel centro della Valle dei Cavalieri di fronte all’Alpe di Succiso. Personalmente mi occupo della gestione delle case e degli appartamenti del centro paese per il turismo rurale di Cecciola tramite la mia società, ‘Terra delle Valli’. La maggior parte dei soggiorni avviene durante il periodo estivo, le strutture sono disponibili su prenotazione per gruppi durante tutto l’anno. Ospitiamo famiglie, gruppi scout, incontri di persone che scelgono questo luogo di quiete per serenità e meditazione". Tutte le strutture di Cecciola non utilizzate dai pochi resistenti proprietari, oltre al Borgo del Parco, sono state sistemate adeguatamente e utilizzate nel modo migliore senza alterare l’origine architettonico degli stessi fabbricati. All’interno della Valle dell’Enza il borgo di Cecciola, caratteristico con i suoi storici edifici in pietra, è immerso nel silenzio del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, con un insieme di strutture di accoglienza di gruppi, territorio molto adatto per l’organizzazione di vacanze, campeggi e ritiri spirituali. Le strutture di accoglienza del borgo costituiscono un ottimo punto tappa per escursioni nel Parco Nazionale e in altri luoghi del crinale appenninico. Dispone di ampi spazi per varie attività all’aperto: a poca distanza svetta l’Alpe di Succiso (2017 mslm), scorre il torrente Liocca e si snodano sentieri naturalistici.

"Stiamo lavorando nell’ottica di diversificare l’attività attraverso un’azienda agricola - aggiunge Marco Sepe – puntando soprattutto sulla castanicoltura. A Cecciola abbiamo ottimi castagneti e già da qualche anno abbiamo attivato un metato per l’essiccazione delle castagne e l’anno scorso ne abbiamo preso un altro perché ci siamo accorti che la cosa funziona bene. I prodotti delle castagne secche sono molto richiesti. Noi produciamo anche la ‘birra di castagne’ e grande successo al concorso nazionale di Rimini sulla birra, abbiamo ottenuto il primo premio. Siamo ad un livello di attenzione come produttori di castagne". La ristrutturazione dei borghi dell’Appennino rendendo utilizzabili le molte case vuote, è un modo per integrare l’accoglienza turistica diffusa, vista la carenza di strutture ricettive.

Settimo Baisi