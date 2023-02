Diversi gli eventi di cultura e spettacolo in programma oggi nel Reggiano. Al teatro di Casalgrande alle 21 va in scena "Zio Vanja" di Anton Cechov, con Pietro Bontempo, Mimosa Campironi, Giuseppe Cederna, Massimo Grigò, Alberto Mancioppi, Misasi Caterina, Elisabetta Piccolomini, regia di Roberto Valerio. Un dramma russo che l’autore considerava una commedia: la vita di Vanja, sua nipote Sonja, l’anziana madre Marija, Telegin e del dottor Astrov in una casa rurale dove arrivano il proprietario, l’illustre professor Serebrjakov e la seconda moglie Elena. Oggi dalle 18 alla Fonderia di Aterballetto, in via Costituzione a Reggio, è in programma una prova aperta al pubblico di "Memento", pièce di danza che si fonda sul non-evento, con lo spettacolo che viene rappresentato nella serata di domani alle 20,30, con la coreografia di Nyko Piscopo, musica di Arvo Pärt e i danzatori Nicolas Grimaldi Capitello, Eleonora Greco, Leopoldo Guadagno, Francesco Russo. Alle 21 al cinema Rosebud, a Reggio, la versione restaurata dalla Cineteca di Bologna del film "Sciuscià" di Vittorio De Sica, girato nel 1946. All’aula magna Manodori, all’università di Reggio, in viale Allegri, oggi proseguono le lezioni della Luc, Libera Università del Crostolo, dedicata alla Geopolitica. Oggi alle 17,30 intervento di Fabrizio Maronta su "L’altro volto della globalizzazione". Alla sede dell’associazione Archeosofica di Reggio, in via Campo Marzio 15, stasera alle 21 un incontro su "La via dei simboli e la trasmutazione spirituale". Per informazioni: tel. 339-4360071.