Cecilia, l’autrice del manifesto: "Festa di identità e inclusione"

C’è anche tanta qualità artistica nei manifesti, al carnevale di Castelnovo Sotto. Lo dimostra l’attività svolta, ormai da diversi anni, dall’istituto d’arte Chierici di Reggio, i cui studenti realizzano il disegno destinato a diventare l’emblema della manifestazione. Il disegno selezionato è stato realizzato da Cecilia Giorgini, 18 anni, al quinto anno del corso di arti figurative del liceo Chierici.

Cecilia, affiancata dal Castlein, ha poi firmato copie delle riproduzioni del disegno-manifesto. "La mia riflessione principale – dice la giovane studentessa – è stata quella di rappresentare un’idea di carnevale come esplosione festosa di creatività attraverso il movimento e vivacità cromatica e compositiva, per catturare e coinvolgere le emozioni del fruitore. Il carnevale di Castelnovo non è solo un momento di festa e allegria, ma un’occasione creativa, di identità, collaborazione, inclusione e coesione dell’intera comunità. Al centro del manifesto è riconoscibile, anche se leggermente scomposto, il soggetto del Castlein, simbolo fondamentale dell’evento, affiancato a un profilo di una maschera giocosa; nella parte inferiore ho ricreato, sempre in modo stilizzato, alcune abitazioni della città, i portici e l’edificio della chiesa, che fluttuano in un’atmosfera cromatica ricca di elementi ondulati e geometrici. Ho scelto di utilizzare i pastelli ad olio, poiché permettono una resa tecnica vivace, luminosa, e conferiscono all’opera un senso materico e corposo. La scelta cromatica verte su tonalità accese che trasmettono energia e calore, che in relazione al movimento creano vibrazioni che coinvolgono lo spettatore. Il mio obiettivo è infatti quello di raccontare non solo la magia del Carnevale, ma anche l’identità di Castelnovo Sotto, paese che con passione rende questa festa unica".

a.le.

Nella foto: Cecilia Giorgini col Castlein, l’attore Andrea Zanni