Cede argine a Poviglio, campi e strade allagati

Poviglio (Reggio Emilia), 29 agosto 2024 - Vigili del fuoco e tecnici della Bonifica dell’Emilia Centrale sono intervenuti nella notte alla periferia di Poviglio, nella zona di via Tollara, per il cedimento di un tratto di argine di un canale di irrigazione, il Risalita. Alla base del cedimento figura un fontanazzo. Si tratta di una situazione che è piuttosto frequente lungo la lunga rete dei canali reggiani e dell’Emilia. Ma in questo caso, trattandosi di uno sversamento notevole dovuto alla grossa portata del Risalita, sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco per poter intervenire nel caso di situazioni di potenziale pericolo per edifici, abitazioni e stalle che si trovano nella zona. Per fortuna l’acqua ha invaso solo campi agricoli, senza provocare conseguenze agli edifici e alle aziende rurali. Provvisoriamente sono stati interessati dall’allagamento anche alcuni tratti di via Tollara e via Pessina. Da subito sono cominciate le operazioni di ripristino della sponda arginale danneggiata. Entro domani l’avaria dovrebbe essere risolta. Diverse le cause che provocano queste situazioni, tra cui l’azione di scavo delle nutrie.