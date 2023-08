Cede il serbatoio a Luzzara: camion sversa gasolio in strada, disagi al traffico

Disagi al traffico, nel primo pomeriggio di ieri, a causa di uno sversamento di gasolio uscito dal serbatoio di un mezzo pesante in transito sulla strada Cispadana, nel tratto fra la rotatoria di Tagliata e la frazione di Codisotto.

L’avaria, dovuta a un cedimento improvviso del serbatoio, si è verificato all’altezza dello svincolo per Luzzara, non distante dalla zona industriale. Inizialmente si è temuto per un possibile incendio, con l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla, con rinforzi pure dalla sede dei volontari di Luzzara. L’azione della squadra del 115 ha evitato problemi, mettendo l’area in sicurezza. Il mezzo pesante trasportava vino.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana per regolare il traffico, proseguito a senso unico alternato fino al recupero del camion interessato dall’avaria.

Si è dovuto anche provvedere alla pulizia del tratto di strada rimasto interessato dalla "scia" di gasolio, che ha reso scivolosa la carreggiata, con il rischio di possibili sbandate dei veicoli in transito. I disagi alla viabilità sono durati per parte del pomeriggio. Non risultano conseguenze alle persone.