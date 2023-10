Cede il silos, autista di 51 anni in ospedale

Soccorsi mobilitati ieri mattina verso le 9 per un infortunio sul lavoro accaduto in un’azienda agricola a Cogruzzo di Castelnovo Sotto. Ne è rimasto coinvolto un uomo di 51 anni, piacentino, autista per conto di una impresa di mangimi. L’uomo era arrivato per scaricare il mangime. Improvvisamente, a causa del cedimento del piede di supporto del silos, il contenitore è finito addosso all’autista, che era ancora nei pressi del camion. L’uomo è rimasto ferito a una gamba. Inizialmente la situazione clinica sembrava essere piuttosto seria, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza della Pubblica assistenza locale e il personale dell’automedica.

"L’autista – racconta l’azienda – si è spostato da solo dal luogo dell’infortunio, ma dopo pochi passi si è fermato per il dolore. È sempre rimasto cosciente". Dopo le prime cure, è stato caricato in ambulanza e portato al Santa Maria Nuova di Reggio. Secondo i primi accertamenti non risulta in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Castelnovo Sotto e il personale del servizio di Medicina del lavoro. Poco dopo sono iniziate le operazioni di recupero del mangime, per il carico dei contenitori. Per il territorio reggiano si tratta dell’ennesimo infortunio sul lavoro accaduto negli ultimi giorni. Un fenomeno preoccupante, tanto che giovedì i sindacati hanno organizzato un presidio davanti alla Prefettura di Reggio per sollecitare ulteriori provvedimenti a favore della sicurezza sul lavoro.

Antonio Lecci