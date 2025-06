Cede il tetto dell’edificio. Operaio vola da 7 metri

Stava lavorando con i suoi colleghi per la sostituzione della copertura di un capannone, in via Valbrina, in centro a Luzzara. Improvvisamente ha ceduto una delle lastre, con l’operaio che è volato nel vuoto, da un’altezza di almeno 6-7 metri.

Nonostante pare indossasse i sistemi di protezione, l’imbracatura e caschetto, l’impatto al suolo è stato violento. I colleghi che era accanto a lui si sono subito accorti di quanto successo. Loro stessi hanno dato l’allarme al 118, che ha fatto intervenire l’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo, l’autoinfermieristica da Guastalla, l’automedica della Bassa, raggiunti dall’elisoccorso di Parma, atterrato in un piccolo campo situato poco distante.

Dopo le prime cure l’operaio – un uomo di 37 anni, A.O., residente a Pergine Valsugana, in Trentino – è stato caricato a bordo dell’elicottero per essere trasferito in urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni giudicate piuttosto gravi. Ha riportato vari traumi, ma è apparso con parametri vitali stabili. Dalle prime valutazioni sanitarie non sembra essere in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri con i tecnici della Medicina del lavoro per gli accertamenti.

Antonio Lecci