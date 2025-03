Cede palo della luce a Brescello, strada chiusa

Brescello (Reggio Emilia), 26 marzo 2025 - Il vento forte legato al temporale che ha interessato in particolare la Bassa Reggiana nel pomeriggio ha provocato il cedimento di diversi grossi rami, ma anche l’abbattimento del sostegno di un cavo della rete elettrica in via Aldo Moro a Brescello, nei pressi del cimitero e dell’asilo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla, con la polizia locale della Bassa Reggiana per chiudere il traffico il tempo necessario ai tecnici di Enel di rimettere la situazione in sicurezza. Sul posto anche i volontari della Protezione civile per supportare vigili del fuoco e forze dell’ordine. Strada chiusa per circa due ore, per consentire l’intervento degli elettricisti, con il traffico deviato verso percorsi alternativi. Grossi rami sono finiti su diverse strade nella zona tra Guastalla, Luzzara, Reggiolo, ma con gli stessi cittadini che sono stati in grado di spostare l’ostacolo, senza l’intervento di vigili del fuoco o Protezione civile. Altri interventi delle squadra del 115 sono stati invece necessari nella zona tra Rolo e Novi di Modena, sempre per caduta di piante o alberi pericolanti e, dunque, potenzialmente pericolosi.