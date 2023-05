Cede una condotta, niente acqua

Disagi in una vasta zona della Bassa, per gran parte della giornata di ieri, per un’avaria che si è avuta alla condotta principale idrica che dall’acquedotto di Roncocesi fornisce acqua sul territorio della Bassa. La tubazione che scorre nel sottosuolo ha improvvisamente ceduto, alle porte di Bagnolo. Si sono attivati i sistemi di allarme che hanno allertato il centro di telecontrollo.

Sono intervenute sul posto le squadre di tecnici di Ireti, che hanno individuato la rottura e isolato il tratto di condotta danneggiata, al termine di una serie di scavi che si sono resi necessari per poter raggiungere il punto dell’avaria. Per procedere alla riparazione, già in tarda mattinata, è stata interrotta l’erogazione sulla tubazione principale, interessando le zone di Bagnolo, Fosdondo, Rio Saliceto, Mandriolo, Santa Maria, Campagnola, Fabbrico, Rolo, fino a Villa Sesso.

Verso mezzogiorno numerose utenze erano a secco. I lavori di riparazione sono stati subito avviati, con abbassamenti di pressione nell’erogazione idrica anche a Correggio e Novellara.

L’intervento è stato reso difficile dalla localizzazione disagiata. Inoltre, la tubazione (di 600 mm di diametro) è avvolta da una guaina di protezione. E questo rende più complicate le operazioni. Il ripristino del servizio idrico era previsto per la tarda serata di ieri, ovviamente salvo complicazioni tecniche.

Gli utenti sono stati invitati a considerare gli impianti sempre in pressione, potendo l’erogazione essere riattivata in qualsiasi momento.

Antonio Lecci