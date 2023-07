Cede una grossa tubatura, l’acqua esce e allaga la rotatoria principale del paese

Un’enorme tubatura dell’acquedotto che serve l’abitato montecchiese ieri mattina si è spaccata nella centralissima zona di via Prampolini, provocando un calo di pressione in tutte le utenze del quartiere e un allagamento importante delle strade, in particolare della rotatoria principale del paese tra via Grandi e via Fratelli Cervi.

Quando l’acqua ha iniziato a uscire copiosamente dalla falla è infatti salita in superficie, trasformando la rotatoria in un’enorme pozzanghera. È stato dato l’allarme a Ireti che ha mandato su posto dei tecnici e una squadra di operai. Si trattava di una condotta in policarbonato del diametro di 28 centimetri. L’erogazione nelle abitazioni e negli esercizi commerciali, per fortuna, non si è mai interrotta: sono infatti state attivate delle "saracinesche" che hanno isolato la zona del guasto, facendo circolare l’acqua attraverso altre tubature.

Gli scavi e i lavori di sostituzione della tubatura hanno creato disagi alla circolazione su via Fratelli Cervi, con agenti della polizia locale della Val d’Enza che hanno chiuso la strada all’altezza della concessionaria AutoBlu e deviato il traffico per fare eseguire in sicurezza le operazioni.

f.c.